«Олонецкие гуси» одержали победу в районной Спартакиаде

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / VK

Соревнования прошли в детско-юношеской спортивной школе 24 ноября.

В Олонецкой детско-юношеской спортивной школе 24 ноября прошла первая Спартакиада района «Веселые старты», сообщили в паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:



Лучшая спортивная форма — Олонецкий районный суд;

Лучшее приветствие — Пожарная часть № 35 ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району;





1 место — «Олонецкие гуси» — Олонецкий районный суд;

2 место — «Ну, погоди» — ОСП по Олонецкому району;

3 место — «Отряд 01» Пожарная часть № 35 ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».