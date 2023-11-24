«Олонецкие гуси» одержали победу в районной Спартакиаде

Соревнования прошли в детско-юношеской спортивной школе 24 ноября.
В Олонецкой детско-юношеской спортивной школе 24 ноября прошла первая Спартакиада района «Веселые старты», сообщили в паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
Лучшая спортивная форма — Олонецкий районный суд;
Лучшее приветствие — Пожарная часть № 35 ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району;
1 место — «Олонецкие гуси» — Олонецкий районный суд;
2 место — «Ну, погоди» — ОСП по Олонецкому району;
3 место — «Отряд 01» Пожарная часть № 35 ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».
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