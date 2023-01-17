Олонецкие женщины призвали жителей Карелии сушить сухари для бойцов спецоперации

Олонецкое Отделение Союза женщин России запустило добрую акцию «Аромат родного дома», сообщили в Минсоцзащиты.

Идея акции родилась из разговора по телефону матери с сыном, который принимает участие в специальной военной операции на территории Донбасса.

Молодой человек в беседе с мамой упомянул, что больше всего на свете ему сейчас не хватает вкуса хлеба, который печётся на родном Олонецком хлебозаводе.

Заботливые и неравнодушные женщины среагировали на трогательный «запрос» земляка, и организовали работу по изготовлению румяных сухариков из ржаного чёрного хлеба для наших бойцов.

Уже готова большая партия хрустящих хлебных корочек. Специально для них сшили мешочки изо льна. В ближайшее время теплые гостинцы отправятся на передовую.

Запуская акцию «Аромат родного дома», женщины с теплом и любовью думали о наших ребятах, мире и долгожданной победе.

В этой акции может принять участие любой житель Карелии.

Необходимо шить мешочки и насушить хлебные сухарики.

По всем организационным вопросам можно позвонить по телефону: 89095704747.