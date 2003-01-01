Картофель по 40 рублей, икра за 12 тысяч: что почем на сельскохозяйственной ярмарке в Петрозаводске

Сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся сегодня в Петрозаводске, удивляет большим ассортиментом и географией участников. Фотокорреспондент «Столицы на Онего» побывала на ней и посмотрела на цены. Рассказываем и показываем.

Свою продукцию на ярмарку привезли не только карельские фермеры, но и производители с Кубани, Дагестана, Мурманска, Дальнего Востока и Белоруссии.

Традиционно очередь выстраивается за овощами. Богатый Олонецкий край славится картофелем и капустой. Первый берут впрок на зиму мешками (40 руб. за кг), конкуренцию ему составляет белорусский картофель.

Капусту тоже увозят мешками на засолку (45 руб. за кг). Для удобства несколько фур с картофелем и капустой стоят прямо на въезде на парковку. При желании дают тачку довезти мешки до машины.

Также в ассортименте болгарский перец — мешочками по 3 кг за 150 руб., кукуруза (150 руб. за кг), свежие яблоки, много свежей зелени — салаты, шпинат, мята, есть даже ботва свеклы для идеального ботвинника от волховского фермерского хозяйства (750 руб. за кг), ветки лавра и укропа для маринадов и заготовок. Традиционно на ярмарке можно купить мясо, рыбу, мед, сыры, сладости. Все дают пробовать. Из нового — молоко из бочки, стоит 100 руб. за литр. Если нет своей тары — то плюсом 15 руб. за бутылку.





На прилавках не только еда, но и изделия из меха — шубы/дублёнки/шапки, вязаные изделия (носки-руковички), шали из козьего пуха от 1500. И даже просто шерсть, из которой потом самим связать теплые вещи. Для дачников три больших отдела с саженцами, где можно купить и цветы, и кустарники, и плодовые деревья.

Торговля только началась, но идет уже бойко. Много пожилых людей, которые привыкли закупаться на ярмарках.

— Мы всегда приходим на ярмарку за медом. Берем один и тот же — «Орловское полесье».Мы покупаем и наши местные продукты. Спасибо тем, кто придумал ярмарку, — говорит Татьяна.

Цены разные, что-то дороже, чем в магазине, что-то наоборот дешевле. К примеру, 1 кг лисичек стоит 500 рублей, для сравнения в популярной торговой сети за 250 гр берут 250 рублей. А икра чавычи за кг, конечно, безумно дорогая - 12000 рублей.

Легче самим увидеть. Больше фото смотрите в репортаже нашего фотографа Людмилы Корвяковой.

Развернуты торговые ряды на Ярмарочной площади, в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта. Ярмарка будет открыта ежедневно с 10 утра до 19 вечера. Торжественное открытие состоится в субботу — 4 октября в 12:00.