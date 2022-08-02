Олонецкий молочный комбинат, конфликтовавший с властями Карелии, впервые получил деньги из бюджета

Олонецкий молочный комбинат, с которым у властей Карелии были разногласия из-за ценовой политики и имущества, впервые получил субсидию из республиканского бюджета.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Предприятие получило целевую субсидию в размере 8,3 млн рублей на обеспечение прироста объема переработанного сырого молока. Такая мера поддержки переработчиков молока в этом году впервые применяется министерством сельского хозяйства.

Кроме того, 6,5 млн рублей выделено из бюджета на развитие молочной фермы «Янишполе», которая принадлежит Олонецкому молкомбинату.

«Министерство остается открытым ко всем предложениям со стороны региональных производителей и всегда готово поддержать планы по развитию производства в рамках имеющегося инструментария господдержки», — добавили в Минсельхозе.

Ранее руководство комбината высказывало претензии к властям Карелии из-за нежелания выставить на торги имущественный комплекс, который находится в государственной собственности и арендуется предприятием. Кроме того, Олонецкий молочный комбинат был недоволен увеличением цен на сырое молоко, которое производят государственные совхозы. Это вылилось в публичный конфликт с министерством.