Новости

В России могут вдвое увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

06:40

Олонецкий молочный комбинат снова задолжал десятки миллионов поставщикам молока

06:10

В Финляндии объяснили, почему не спешат менять указатели на российские города

00:10

«Вывезли и бросили умирать»: в Лахденпохском районе семеро щенков замерзают под бетонными плитами

22:50

Летающий лыжник из Карелии завоевал золото на соревнованиях в Ленобласти

21:55

В Кондопожском районе обнаружили свалку из трупов баранов и овец

20:45

Цены на такси в России могут вырасти в четыре раза

19:00

В парламенте рассказали, хватает ли сырья карельским молокозаводам

18:25

Япония установила новый рекорд по количеству долгожителей

17:50

Хоровому пению и пониманию языка балета научат в день открытых дверей в Музыкальном театре

17:20

Облачно, возможны осадки: 17 сентября к жителям Карелии постучится осень

17:00

Карельские ученые изучат флору и фауну Национального парка «Паанаярви»

16:40

Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

16:15

В Железнодорожном районе Петрозаводска разразился крупный пожар

15:55

Карельский бизнесмен Леонид Белуга опубликовал свое последнее слово перед приговором

15:30

Глава Карелии вручил карельскому фермеру федеральную награду

15:15

Мемориал у «Птицы счастья и свободы» отреставрировали в Петрозаводске

15:10

Повышение эффективности: «РКС – Петрозаводск» в федеральном проекте «Производительность труда»

15:00

Петрозаводские полицейские задержали курьера мошенников из Оренбурга

14:30

Петрозаводчан приглашают посетить Рождественский бал в дореволюционном стиле

14:10

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 60%

13:30

В Питкяранте мужчина насмерть разбился на электровелосипеде

13:10

Житель Питкяранты ударил ножом жену из-за ревности

12:50

Докторскую аллею на Древлянке приведут в порядок этой осенью

12:30

17-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске

12:15

Участников ДТП в Петрозаводске спасатели доставали с помощью штурмовой лестницы

12:00

В Карелии открылся четвертый образовательный форум «Берег»

11:45

Полиция Карелии спасла пенсионерку от потери 2 миллионов рублей

11:30

21-летний житель Сегежи Иван Савин погиб в ходе СВО

11:15

Предлагаемая рабочим специальностям зарплата в Карелии выросла до 90 тысяч рублей

10:55

В Карелии летом сыграли более 1400 свадеб

10:40

Потерявшаяся в карельском лесу пенсионерка провела ночь на болоте

10:25

Стало известно, где находятся самые дорогие отели Карелии

10:15

Якушев – о выборах: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы страны

10:00

Артур Парфенчиков оценил готовность Лобановского моста в Петрозаводске

09:45

Житель Кемского района погиб в зоне СВО

09:35

В Карелии мать погибшего бойца перевела мошенникам 5,5 млн рублей

09:20

В Костомукше разыскивают кота, который уехал на крыше автомобиля

09:00

«Шла не за короной» — жительница Костомукши рассказала об участии в конкурсе красоты «Мисс Евразия»

08:40

Реставраторы из Эрмитажа поделятся с карельскими коллегами секретами восстановления икон и тканей

08:20

В Карельском научном центре РАН начался дополнительный набор в аспирантуру

08:00

Около деревни Киндасово загорелись торфяники

07:40

В Заонежье пересох родник «Царицын ключ»

07:20

Банк России привлек супергероев для обучения школьников финансовой грамотности

07:05

Ученые из Петербурга опровергли общеизвестный возраст тектонических плит Карелии и Кольского полуострова

06:55

Создатель карельских драконов построил ротонду с фонтаном на своем участке

06:40

Умер народный артист Карелии Владимир Мойковский

06:20

Ученые из Аргентины изобрели глазные капли, которые улучшают зрение

00:10
Олонецкий молочный комбинат снова задолжал десятки миллионов поставщикам молока
Сегодня 06:10 Экономика
Поделиться

Ведущий переработчик молочной продукции закрывает долги и снова наращивает новые.

фото: © iStock

Олонецкий молочный комбинат снова нарастил большую задолженность перед производителями молока. По словам и. о. министра сельского хозяйства Андрея Квасникова, только племенному хозяйству «Ильинское» предприятие должно порядка 20 млн рублей просроченных платежей. При этом на начало сентября, как мы ранее рассказывали, задолженность составляла 14 млн рублей.

Есть задолженность и перед племсовхозом «Мегрега». Андрей Квасников отметил, что такая задолженность сказывается на поставщиках молочной продукции, поскольку это коммерческие предприятия.

Ранее, на встрече всех сторон 2 сентября, представители ОМК признали наличие долгов, которые необходимо погасить в ближайшее время. Отметим, что при этом ежедневные поставки молока на комбинат продолжаются.

Обсудить (0) в ленту
