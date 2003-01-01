Олонецкий молочный комбинат снова задолжал десятки миллионов поставщикам молока

Ведущий переработчик молочной продукции закрывает долги и снова наращивает новые.

Олонецкий молочный комбинат снова нарастил большую задолженность перед производителями молока. По словам и. о. министра сельского хозяйства Андрея Квасникова, только племенному хозяйству «Ильинское» предприятие должно порядка 20 млн рублей просроченных платежей. При этом на начало сентября, как мы ранее рассказывали, задолженность составляла 14 млн рублей.

Есть задолженность и перед племсовхозом «Мегрега». Андрей Квасников отметил, что такая задолженность сказывается на поставщиках молочной продукции, поскольку это коммерческие предприятия.

Ранее, на встрече всех сторон 2 сентября, представители ОМК признали наличие долгов, которые необходимо погасить в ближайшее время. Отметим, что при этом ежедневные поставки молока на комбинат продолжаются.