Олонецкий водитель сбежал с места ДТП

Житель Олонца попытался оспорить лишение прав за оставление места аварии, но суд оставил наказание в силе.

Олонецкий районный суд Республики Карелия отклонил жалобу водителя на постановление о лишении права управления за то что он оставил место аварии, сообщает пресс-служба судов. Мужчину лишили прав на один год за наезд на припаркованный автомобиль и последующее оставление места ДТП.

Водитель совершил наезд на припаркованное у магазина транспортное средство при движении задним ходом, после чего скрылся с места происшествия. В своей жалобе он оспаривал квалификацию случившегося как ДТП и ссылался на то, что позднее вернулся на место происшествия.

Суд признал собранные по делу доказательства достаточными для подтверждения вины водителя. Ранее мировым судьей Олонецкого района было вынесено постановление о лишении гражданина права управления транспортными средствами сроком на один год.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кондопожского рецидивиста накажут за кражу имущества у магазина. Мужчина похитил имущество покупателей, оставленное на перилах у входа в магазин.