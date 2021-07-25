«Олония» благодарит своих покупателей за обратную связь

Председатель совета директоров «Олонии» Галина Ширшина призвала покупателей не оставлять без внимания любые недостатки в работе фирменной сети, связанные с качеством и свежестью продукции, а также качеством обслуживания, и сообщать о них на горячую линии или в группу «Олонии» в социальной сети «ВКонтакте».

Ни одно из таких обращений не остается без внимания.

На днях петрозаводчанин Михаил Коппалин поделился своим возмущением относительно работы магазина «Олонии» на улице Торнева. Мужчина рассказал, что продавцы позволяют себе находиться в помещении торговой точки без масок, а иногда и вовсе отсутствуют на местах: в один из дней, не дождавшись кассира, он вынужден был забрать товар, просто оставив деньги около кассы.

К сожалению, жалобы покупателя оказалась обоснованными.

Мы проверили поступившую информацию, провели работу с персоналом, увидели недочеты в организации рабочего процесса магазина и приняли меры, — сообщили в «Олонии». — Недостатки в работе устранены.

Сегодня сотрудники сети поблагодарили Михаила Коппалина за обратную связь, и вручили ему набор свежей продукции производства Олонецкого молочного комбината.