«Олонию» ожидает перезагрузка

Торговая сеть «Олония» меняет свой формат.

«Мы отказываемся от широкого ассортимента продуктов с длительными сроками хранения, которые можно купить в каждом магазине, и еще сильнее сосредотачиваемся на натуральных и свежих продуктах собственного производства и на популярных продуктах карельских производителей», — сообщила председатель Совета директоров «Олонии» Галина Ширшина.

Первый реформированный магазин, по словам Галины Игоревны, откроется уже в этом месяце, а до конца года на новый формат перейдут все магазины «Олония».