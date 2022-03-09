Омбудсмен Карелии: «Глава там поработал таким образом, что ко мне не обращались»

В прошлом году жители Калевальского района не жаловались республиканскому уполномоченному по правам человека ни разу.

В 2021 году уполномоченному по правам человека в Карелии не поступило ни одного обращения из Калевальского района. Об этом карельский омбудсмен Лариса Бойченко сообщила депутатам республиканского парламента на очередном заседании комитета по законности и правопорядку.

«Может быть, это было связано еще и с тем, что в этом году, вы знаете, День Республики был в Калевале, там был глава, и я думаю, что глава там поработал таким образом, что ко мне не обращались», – предположила Бойченко.

Однако, по ее словам, это не значит, что она не выезжает в районы.

«Я была в Лоухи и в Чупе, там проводила личный прием граждан. Очень интересной мне показалась работа с местным самоуправлением, у меня в каждом районе есть общественный помощник, и есть Общественный экспертный совет, который работает в городе Петрозаводске», – рассказала уполномоченный по правам человека в Карелии.

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