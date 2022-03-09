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Омбудсмен Карелии: «Иногда считают, что я должна отвечать за очереди в поликлиниках»

Новости. Общество
15:28, 15 Марта 2022
фото: © Лариса Бойченко / ВК

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Уполномоченный по правам человека Лариса Бойченко рассказала депутатам республиканского парламента, чем занималась в прошлом году

Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко выступила 15 марта на заседании комитета по законности и правопорядку республиканского парламента с докладом о своей деятельности в 2021 году. Карельский омбудсмен сразу подчеркнула, что это не отчет, а доклад, который она представит всему депутатскому корпусу на мартовской сессии Законодательного собрания республики, но, по словам Бойченко, она очень хотела встретиться с членами профильного комитета, чтобы получить от них дополнительные замечания и советы.

«Деятельность уполномоченного по правам человека настолько широкая, что иногда считают, что я должна отвечать за очереди в поликлиниках, лесные пожары, введение QR-кодов и все остальное прочее, потому что все касается конкретной жизни человека, и, конечно же, мы работаем для того, чтобы жизнь человека улучшалась», — заявила Лариса Бойченко депутатам.

Читайте подробнее в статье «Карельский омбудсмен Лариса Бойченко: «Не осилить всего».

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