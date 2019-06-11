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Новости. Общество
09:49, 11 Июня 2019
фото: © Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Омбудсмен России Москалькова получила жалобы из Карелии на расселение аварийного жилья

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что проблемы с расселением из аварийных домов есть в пяти регионах.

В понедельник на сайте "Российской газеты" был опубликован доклад Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в котором отмечается, что с 1998 года к уполномоченному в общей сложности поступило свыше миллиона обращений. В них боль и страдание людей по поводу несправедливостей и беззакония в жизни, надежда на восстановление нарушенных прав и свобод.

"Сохраняет актуальность проблема расселения аварийного жилья. В поступающих жалобах граждане указывали на несоблюдение сроков расселения, невключение аварийных домов в программу переселения. Проблемы зафиксированы в Архангельской области, Республике Карелия, Республике Бурятия, Республике Крым, городе Севастополе", - говорится в докладе.

Также Москалькова обращает внимание на жалобы на неудовлетворительное состояние жилья, построенного для переселения из аварийного жилищного фонда, отмечает ТАСС.

"Проверки специалистов Фонда содействия реформированию ЖКХ подтверждают, что тенденция строительства некачественного жилья наблюдается в большинстве регионов страны (по состоянию на сентябрь 2018 года претензии по качеству жилья подтверждены в 30 субъектах)", - отмечается в докладе.

В связи с этим Москалькова рекомендует правительству РФ рассмотреть вопрос "об усилении надзора за качеством строительства домов, о повышении ответственности должностных лиц органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов, а также руководителей организаций, осуществляющих непосредственное строительство объектов недвижимости".

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