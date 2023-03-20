Омбудсмен в Карелии: «Мнение большинства не всегда отражает реальную обстановку»

Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко высказала свою позицию по поводу протестов населения против создания форелеводческого хозяйства.

Эту тему она затронула, отвечая на вопросы в парламенте республики.

Речь зашла о планах создания форелеводческого хозяйства в поселке Плотина Лоухского района, с которыми не согласно местное население.

«С одной стороны, мы безусловно должны развивать форелеводческие хозяйства, которые в свою очередь не должны нарушать экологических прав наших граждан. Вопрос на контроле не только у меня, у целого ряда специалистов, у главы Республики Карелия. Поэтому я очень надеюсь, что вопрос будет решен, так сказать, к удовольствию большинства, в том числе. Но мнение большинства, к сожалению, не всегда отражает реальную обстановку. Поэтому с людьми надо работать, нужно им объяснять в любом случае», — сказала Бойченко.

Как сообщалось ранее, планы форелеводов вызвали обеспокоенность местных жителей, для которых Лоухское озеро является источником питьевой воды. В населенном пункте нет очистных сооружений, и вода поступает в дома прямо из озера.