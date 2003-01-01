Омегу-3 и биогаз могут начать производить в Карелии

Перспективным направлением для арктических регионов, включая Карелию, может стать рыбохозяйственный кластер.
Карельский ученый-экономист Сергей Тишков разработал рекомендации по развитию инноваций в арктических регионах.
По его словам, эффективность национальной инновационной системы определяется развитием инноваций в регионах. Он считает, что необходимо формировать инновационные кластеры и технопарки с перспективой выхода на взаимодействие с эко-индустриальными зонами нового типа.
Основой экономического и инновационного развития арктических регионов ученый определил перспективное направление — кластер аквакультуры. В рамках него экономически целесообразно производить традиционные и инновационные виды продукции.
— Отдельные виды продукции, выпуск которых может быть реализован в рамках рыбохозяйственного кластера в Республике Карелия, такие, как рыбий жир, омега-3, белковый гидролизат и другие, выступают в качестве сырьевой базы биотехнологической промышленности, развитие которой будет способствовать увеличению в экономике региона доли высокотехнологичного производства, — отмечает исследователь в своей работе.
Одним из инновационных продуктов этого кластера в перспективе может стать биогаз, получаемый при утилизации отходов — мертвой рыбы. Его можно использовать для отопления и выработки электроэнергии для нужд рыбохозяйственных предприятий. Производство биогаза при утилизации отходов позволит в значительной мере снизить затраты хозяйств на электроэнергию и отопление.
Результаты, касающиеся рыбохозяйственного кластера, получили одобрение Росрыболовства и Минсельхоза РФ. Они рекомендованы к включению в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса РФ». Некоторые IT-решения внедрены на форелеводческих предприятиях.
Добавим, что ученый-экономист Сергей Тишков стал лауреатом международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа. Награждение лауреатов прошло в Санкт-Петербурге в рамках Форума «RAO/CIS Offshore 2025». Эксперты конкурса высоко оценили работу ученого.