«Омикрон» не смог полностью вытеснить другие штаммы коронавируса в Карелии

Заражение штаммом «Омикрон» составило 64,9% от общего количества случаев заболевания коронавирусом в Карелии.

Об этом говорится в отчете регионального Управления Роспотребнадзора об эпидемиологической ситуации в республике по состоянию на 28 марта.

Доля «омикрона» была установлена на основании выборочного молекулярно-генетического мониторинга материала от больных.

За неделю заболеваемость снизилась на 39,6%.

С начала пандемии диагноз коронавирусной инфекции был лабораторно подтвержден у 130,9 тыс. человек, из них дети до 17 лет — 17,1 тыс., люди старше 65 лет — 21 тыс.