«Омикрон» ударил по «Аллегро»

Возобновление движения скоростного поезда между Россией и Финляндией отложено из-за нового штамма коронавируса.

Министерство иностранных дел Финляндии объявило о переносе сроков запуска скоростного поезда «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Как сообщает Yle, причиной этого стал новый штамм коронавируса «Омикрон».

Ранее предполагалось, что рейсы «Аллегро» возобновятся 12 декабря, однако когда это произойдет, теперь неизвестно.

«У нас нет конкретной даты. Дата была назначена, но омикрон-штамм изменил ситуацию», – заявила младший госсекретарь Нина Васкунлахти на российско-финляндском деловом форуме Finnish Business.

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией было прервано полтора года назад из-за пандемии ковида.