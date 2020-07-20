Коллеги поделились воспоминаниями об ушедшем из жизни заслуженном враче Карелии, известном реаниматологе Эдмунде Белковском.

Напомним, на 78-м году жизни скончался известный в республике врач-реаниматолог Эдмунд Эдмундович Белковский.

- Для всех своих друзей и знакомых он был Эдуардом Эдуардовичем, и все они словно громом среди ясного неба были сражены вестью о его кончине, – написал Виктор Мальцев, доцент ПетрГУ, кандидат медицинских наук. – Все знали, что Эдуард Эдуардович был тяжело болен, но благодаря искусству гематологов во главе с Александром Абрамовичем Мясниковым с болезнью удаётся справиться. Но болезнь оказалась слишком коварной, и в течение практически одной недели её рецидива Эдуарда Эдуардовича не стало.

- Эдмунд Белковский – это человек-легенда, – говорит Аркадий Рутгайзер, главный врач поликлиники№2 Петрозаводска. – Он много лет проработал на самом пике жизни и смерти… Анестезиологи, как и хирурги, к сожалению, рано уходят, потому что у них работа такая, каждый день жизнь и смерть... И в операционной, когда надо принимать решение в доли секунды, иначе потеряешь пациента, то это, конечно, не может не сказываться на враче и на его здоровье. Все эти переживания ложатся на врача.

Хотя мы и не работали вместе, я его помню еще со студенческих лет, и всегда испытывал к нему самые теплые чувства. Это был порядочнейший человек и прекрасный специалист. Он всегда всем помогал, кто к нему обращался, никому не отказывал. Это огромная потеря для нас и для всего здравоохранения Карелии.

Подробнее читайте в материале "Столицы на Онего" "Памяти Эдмунда Белковского".