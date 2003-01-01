РЕКЛАМА
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00
Тема недели
В ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода
17 октября, 09:30
Новости

«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске

21:30

Назван средний размер страховой пенсии в России

20:30

Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу

19:20

Двухэтажный дом сгорел в городе Суоярви в Карелии

18:30

Артур Парфенчиков вручил награды на открытии нового Лобановского моста

18:00

Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября

17:00

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем

16:20

Житель Муезерского района Карелии погиб на СВО

15:30

В Петрозаводске открыли Лобановский мост

14:30

Башенный кран загорелся в Петрозаводске

13:50

В России отмечается День отца

13:10

Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве

12:00

Схема движения изменилась на окраине Петрозаводска

11:20

На севере Карелии проводили погибшего на СВО земляка

10:40

Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня

10:05

Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме

09:40

Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников

09:00

Водитель автомобиля на летней резине погиб в ДТП в Карелии

22:40

В центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

21:30

В Петрозаводске прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов

21:00

Женщину госпитализировали после ДТП в Карелии

19:50

В Петрозаводске мужчине брызнули в лицо из газового баллончика

19:25

Пропавшего без вести мужчину разыскивают в Карелии

18:40

Госавтоинспекция Карелии проведет рейды в местах ДТП с пешеходами

18:00

Жителей Карелии приглашают на наблюдения за яркой кометой

17:05

В Карелии за год выросло число обращений по поводу укусов клещей

16:00

В Карелии определили лучшего участкового

15:00

Выставка-раздача бездомных кошек «Тёплые коты» проходит в Петрозаводске

14:00

Два человека погибли в аварии на трассе «Кола» в Карелии

13:30

Артур Парфенчиков открыл «умную» спортивную площадку в Сортавале

12:50

На перекрёстке рядом с Лобановским мостом в Петрозаводске изменилась организация движения

12:30

На железнодорожных переездах Карелии с начала года произошло 6 аварий

12:00

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

11:30

Петрозаводчанин попался на краже алкоголя из магазина

11:00

В Карелии 21-летнюю «закладчицу» отправили в колонию

10:30

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе

10:00

Сразу 23 тысячи мальков онежского лосося выпустили в Шую после вмешательства Совфеда

09:30

Книга карельской писательницы представлена на ярмарке во Франкфурте

09:00

В Карелии проведут ревизию объектов культурного наследия

08:30
«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске
Сегодня 21:30 Экономика
Поделиться

В столице Карелии состоялось долгожданное открытие моста в центре города.

фото: Людмила Корвякова / "Столица на Онего"

Сегодня, 19 октября, в Петрозаводске состоялось долгожданное открытие движения по Лобановскому мосту, связавшему районы карельской столицы — Центр и Голиковку. Полностью реконструированный мост, на котором собрались множество горожан, открывал сам руководитель республики Артур Парфенчиков.

— Последние годы мы активно двигаемся в дорожном строительстве, — в День работников дорожного хозяйства рассказал Артур Парфенчиков. — за 5 лет сделано 35 новых мостов и 18 искусственных сооружений, среди которых много сложнейших, и это заслуга наших строителей. Только сейчас в стадии строительства на региональных дорогах — 8 мостов.

Глава республики объяснил, что Лобановский мост — последний в Петрозаводске из числа мостов, нуждавшихся в немедленном ремонте. При этом Лобановский мост был построен исключительно на республиканские средства. Его строительство было наиболее сложным, он получился самым большим, самым современным. По словам Артура Парфенчикова, при строительстве моста были применены уникальные для республики технологии.

— Он просто красавец! Мы все радуемся, и я тоже, как петрозаводчанин. Здорово, что у нас все получилось, — сказал руководитель республики.

Артур Парфенчиков напомнил, что сегодня, в третье воскресенье октября, также отмечается День отца. Он призвал поздравить строителей, многие из которых являются отцами, назвав их работу «настоящим искусством».

После выступления по мосту медленно проехал первый троллейбус. Как и ранее, здесь были проложены троллейбусные провода. При этом новый мост стал шире — было сделано по две полосы движения в обе стороны, тротуары расширены до 3 метров, с велосипедной дорожкой. Кроме того, была сделана уникальная архитектурная подсветка и облагорожена прилегающая территория.

Фоторепортаж Людмилы Корвяковой с открытия Лобановского моста смотрите в «Столице на Онего».

Обсудить (0) в ленту
