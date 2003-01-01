«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске

В столице Карелии состоялось долгожданное открытие моста в центре города.

Сегодня, 19 октября, в Петрозаводске состоялось долгожданное открытие движения по Лобановскому мосту, связавшему районы карельской столицы — Центр и Голиковку. Полностью реконструированный мост, на котором собрались множество горожан, открывал сам руководитель республики Артур Парфенчиков.

— Последние годы мы активно двигаемся в дорожном строительстве, — в День работников дорожного хозяйства рассказал Артур Парфенчиков. — за 5 лет сделано 35 новых мостов и 18 искусственных сооружений, среди которых много сложнейших, и это заслуга наших строителей. Только сейчас в стадии строительства на региональных дорогах — 8 мостов.

Глава республики объяснил, что Лобановский мост — последний в Петрозаводске из числа мостов, нуждавшихся в немедленном ремонте. При этом Лобановский мост был построен исключительно на республиканские средства. Его строительство было наиболее сложным, он получился самым большим, самым современным. По словам Артура Парфенчикова, при строительстве моста были применены уникальные для республики технологии.

— Он просто красавец! Мы все радуемся, и я тоже, как петрозаводчанин. Здорово, что у нас все получилось, — сказал руководитель республики.

Артур Парфенчиков напомнил, что сегодня, в третье воскресенье октября, также отмечается День отца. Он призвал поздравить строителей, многие из которых являются отцами, назвав их работу «настоящим искусством».

После выступления по мосту медленно проехал первый троллейбус. Как и ранее, здесь были проложены троллейбусные провода. При этом новый мост стал шире — было сделано по две полосы движения в обе стороны, тротуары расширены до 3 метров, с велосипедной дорожкой. Кроме того, была сделана уникальная архитектурная подсветка и облагорожена прилегающая территория.

Фоторепортаж Людмилы Корвяковой с открытия Лобановского моста смотрите в «Столице на Онего».