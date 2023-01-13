«Она большая молодец»: директор музея «Кижи» довольна работой нового сотрудника Юлии Алиповой

Экс-начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова успешно работает руководителем «Плотницкого центра» музея «Кижи».

Юлия Алипова заняла пост начальника реставрационного отдела — «Плотницкий центр» в музее «Кижи» еще в прошлом году.

«Я ее звала сразу, как пришла в музей „Кижи“, — рассказала директор музея Елена Богданова. — Она большая молодец. Хороший специалист».

Напомним, Юлия Алипова, руководившая управлением по охране объектов культурного наследия Карелии с 2017 года, уволилась по собственному желанию с 22 июля 2022 года.