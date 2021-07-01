"Она была не голая": родственник женщины, упавшей с пятого этажа, рассказал подробности ЧП в Петрозаводске

Молодая женщина, выпавшая с пятого этажа дома в Петрозаводске, выжила и находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что 28 июня в 19.20 в многоэтажке на улице Калинина 38-летняя женщина выпала из окна пятого этажа. После падения женщина выжила и с травмами была доставлена в БСМП, где на сегодняшний день находится в реанимации, в сознании, в стабильно тяжелом состоянии.

В день ЧП очевидцы сообщили редакции, что выпавшая из окна женщина была без одежды, в одних трусах.

Сегодня в "Столицу на Онего" обратился родственник пострадавшей и сообщил, что женщина упала в одежде, а раздели ее врачи при осмотре.

"Моя сестра не была голой в момент падения, - сказал мужчина. – Она упала, ее обнаружила женщина, бывший фельдшер, и вызвала скорую. Тогда сестра была еще в сознании и успела назвать свое имя. Приехала скорая, врачи, чтобы осмотреть сестру, разрезали одежду – шорты и футболку. Переломов много, старались не двигать ее, так на носилках и погрузили в машину. Видимо, очевидцы в этот момент подошли".

Также родственник сообщил, что упавшая женщина сейчас находится в сознании, ей предстоит еще много операций, врачи говорят, что ходить она сможет.

"Я на месте происшествия в момент падения не был, не могу сказать, что там произошло, сейчас в этом во всем разбираются следователи Следственного комитета", - сказал родственник пострадавшей.