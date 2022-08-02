«Она была растеряна»: появились подробности спасения женщины из лесной чащи в Карелии

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Пожилая жительница Суоярви заблудилась в лесу во время похода за грибами.

Карельские спасатели вернули домой 75-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу. Об этом рассказали в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Пожилая женщина собирала с сыном грибы в районе поселка Лоймола Суоярвского района. В какой-то момент она отстала и заблудилась.

О случившемся сын немедленно сообщил операторам системы «112», откуда информацию передали спасателям. На место выехал Сортавальский отряд поисково-спасательной службы.

Потерявшуюся женщину нашли буквально спустя 15 минут поисков. Она была растеряна и дезориентирована. Спасатели успокоили женщину, вывели ее и передали родственникам.