Подписаться
Новости. Криминал
16:30, 06 Октября 2019
фото: Следственный комитет Российской Федерации

"Она хрипела. У нее шла кровь изо рта"

Загрузка...

В Верховном суде Карелии были заслушаны показания свидетелей по делу по делу "петрозаводского маньяка".

Несколько свидетелей дали показания по делу об убийствах девушек, произошедших год назад в Петрозаводске. Обвинения в преступлениях предъявлены 29-летнему Антону Ипатову. По версии следствия, он нанес многочисленный ножевые ранения незнакомым девушкам, после которых те скончались.

Одну из двух жертв "петрозаводского маньяка", смертельно раненую, обнаружил Виктор З. Он ехал по парку на велосипеде со стороны Вечного огня в сторону набережной Онего. По словам свидетеля, он издалека увидел удаляющуюся мужскую фигуру, затем обнаружил тело девушки.

"Подъезжая к мосту на пересечении с улицей Правды, увидел мужчину, который шел из кустов, но я не обратил внимания… Когда подъехал уже к мосту, обнаружил девушку, лежащую на земле", - рассказал свидетель. Он увидел, что девушка тяжело ранена, и вызвал скорую помощь.

"Из видимых повреждений: была повреждена шея. Она хрипела. У нее шла кровь изо рта", - пояснил свидетель, отвечая на вопросы гособвинения.

Мужская фигура, по словам очевидца, направлялась от места происшествия в сторону Национального театра.

Подробнее о заседании Верховного суда, где свидетели давали показания по громкому делу, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Fit G
2019-10-06 18:17:41
Может хватит, с дьявольским восторгом и смаком и рассказывать подробности резни. Лучше передайте привет родителям, которые выростили убийцу, они не менее отвестенны за эти события. Это они его воспитали или были приступно равнодушны к его судьбе.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
30.09.2019, 09:17
Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым
03.10.2019, 06:50
По трассе на Мурманск идет снег (ВИДЕО)
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске

Аналитика

04.10.2019 19:45
Политкухня
Элиссан Шандалович выступил в Совете Федерации
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета на ближайшие три года, выступил с предложениями от республики.
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 2
04.10.2019 09:33
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 4
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
Вся аналитика

Чтиво

03.10.2019 09:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
Изображая жертву 3
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
архив чтиво

Медиа

Осенняя ярмарка открылась в Петрозаводске
04.10.2019 20:27
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»