В Верховном суде Карелии были заслушаны показания свидетелей по делу по делу "петрозаводского маньяка".

Несколько свидетелей дали показания по делу об убийствах девушек, произошедших год назад в Петрозаводске. Обвинения в преступлениях предъявлены 29-летнему Антону Ипатову. По версии следствия, он нанес многочисленный ножевые ранения незнакомым девушкам, после которых те скончались.

Одну из двух жертв "петрозаводского маньяка", смертельно раненую, обнаружил Виктор З. Он ехал по парку на велосипеде со стороны Вечного огня в сторону набережной Онего. По словам свидетеля, он издалека увидел удаляющуюся мужскую фигуру, затем обнаружил тело девушки.

"Подъезжая к мосту на пересечении с улицей Правды, увидел мужчину, который шел из кустов, но я не обратил внимания… Когда подъехал уже к мосту, обнаружил девушку, лежащую на земле", - рассказал свидетель. Он увидел, что девушка тяжело ранена, и вызвал скорую помощь.

"Из видимых повреждений: была повреждена шея. Она хрипела. У нее шла кровь изо рта", - пояснил свидетель, отвечая на вопросы гособвинения.

Мужская фигура, по словам очевидца, направлялась от места происшествия в сторону Национального театра.

Подробнее о заседании Верховного суда, где свидетели давали показания по громкому делу, читайте здесь.