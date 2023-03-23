«Она называла его папой и плакала»: как замначальника полиции Карелии задержал курьера, помогавшего мошенникам

Мошенники, пытавшиеся выманить деньги у жителя Петрозаводска, сами попали в ловушку.

Недавно аферисты, работающие по схеме — «ваш родственник попал в беду — нужны деньги, чтобы его выручить» — сами оказались в ловушке, позвонив замначальника полицииКарелии.

Так, на телефоне представителя руководства аппарата МВД Карелии в один из дней раздался звонок, он услышал голос девушки — она называла его папой, плакала и настойчиво просила помощи.

После бурного потока ее слез трубку взял мужчина, который представился следователем и попытался уточнить возраст «папы», а заодно и мнимой дочери», спросив дату рождения.

Полицейский, у которого в действительности есть дочь, только еще маленькая, быстро сообразил, сколько ему должно быть лет, чтобы дочка уже могла водить машину, и ответил мошеннику.

Дальше лжеследователь сообщил, что дочь абонента стала виновницей аварии, поэтому необходимо выплатить компенсацию потерпевшей стороне. При этом ждать никто не хотел, деньги нужны были срочно. Аферист поинтересовался, какая сумма хранится дома. Узнав, что есть 300 тысяч рублей, сообщил, что этого хватит. После сказал, что за деньгами приедет курьер и уточнил адрес.

Дальше трубку вернули мнимой дочери: в ее задачах было тянуть время, не давать жертве прекратить разговор и перезвонить кому-либо. Она объяснила, что деньги надо убрать в пакет, завернуть в полотенце, обязательно вафельное. Тем временем, курьер успел приехать по нужному адресу.

Он поднялся на этаж, вышел из лифта и увидел, что его ждет мужчина, у которого в руках было служебное удостоверение сотрудника органов внутренних дел. Полицейский перекрыл путь к отступлению, не дав возможности сбежать до момента прибытия следственно-оперативной группы.

В МВД Карелии прокомментировали «Столице на Онего» случившуюся ситуацию, сообщив, что курьер был доставлен в отдел полиции, где выяснили его личность. Установлено, что он работает таксистом и заказ получит через интернет.

«По данному факту проводится проверка в целях принятия процессуального решения. Необходимо помнить, что таким курьерам грозит привлечение к уголовной ответственности по статье «мошенничество». Если же вы официальный курьер и получили такой заказ — откажитесь от него и сообщите в полицию», — сказали в МВД республики.

По данным министерства внутренних дел Карелии, в 2022 года общий ущерб, причиненный гражданам республики в результате совершения дистанционных хищений, превысил 331 млн. рублей. За 2,5 месяца 2023 года — эта сумма уже превышает 70 миллионов рублей.

Наиболее крупный ущерб причинен в результате использования схемы мошенничеств путем сообщения ложной информации о родственниках, попавших в беду. При её использовании передача денежных средств, как правило, осуществляется через курьеров.