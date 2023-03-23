Реклама

Специалисты компании «Баренц Групп» помогут подобрать лучшие планировки квартир в жилом доме «Онегин» (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 16:30
Видео с голой жительницей Петрозаводска распространили в соцсети
Сегодня 14:13
Маленькие зарплаты стали причиной нехватки участковых в поселках Карелии, заявил глава МВД республики
Сегодня 11:17

«Она называла его папой и плакала»: как замначальника полиции Карелии задержал курьера, помогавшего мошенникам

Новости. Происшествия
13:50, 23 Марта 2023
фото: коллаж © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Мошенники, пытавшиеся выманить деньги у жителя Петрозаводска, сами попали в ловушку.

Недавно аферисты, работающие по схеме — «ваш родственник попал в беду — нужны деньги, чтобы его выручить» — сами оказались в ловушке, позвонив замначальника полицииКарелии.

Так, на телефоне представителя руководства аппарата МВД Карелии в один из дней раздался звонок, он услышал голос девушки — она называла его папой, плакала и настойчиво просила помощи.

После бурного потока ее слез трубку взял мужчина, который представился следователем и попытался уточнить возраст «папы», а заодно и мнимой дочери», спросив дату рождения.
Полицейский, у которого в действительности есть дочь, только еще маленькая, быстро сообразил, сколько ему должно быть лет, чтобы дочка уже могла водить машину, и ответил мошеннику.

Дальше лжеследователь сообщил, что дочь абонента стала виновницей аварии, поэтому необходимо выплатить компенсацию потерпевшей стороне. При этом ждать никто не хотел, деньги нужны были срочно. Аферист поинтересовался, какая сумма хранится дома. Узнав, что есть 300 тысяч рублей, сообщил, что этого хватит. После сказал, что за деньгами приедет курьер и уточнил адрес.

Дальше трубку вернули мнимой дочери: в ее задачах было тянуть время, не давать жертве прекратить разговор и  перезвонить кому-либо. Она объяснила, что деньги надо убрать в пакет, завернуть в полотенце, обязательно вафельное. Тем временем, курьер успел приехать по нужному адресу.

Он поднялся на этаж, вышел из лифта и увидел, что его ждет мужчина, у которого в руках было служебное удостоверение сотрудника органов внутренних дел. Полицейский перекрыл путь к отступлению, не дав возможности сбежать до момента прибытия следственно-оперативной группы.

В МВД Карелии прокомментировали «Столице на Онего» случившуюся ситуацию, сообщив, что курьер был доставлен в отдел полиции, где выяснили его личность. Установлено, что он работает таксистом и заказ получит через интернет.
«По данному факту проводится проверка в целях принятия процессуального решения. Необходимо помнить, что таким курьерам грозит привлечение к уголовной ответственности по статье «мошенничество». Если же вы официальный курьер и получили такой заказ — откажитесь от него и сообщите в полицию», — сказали в МВД республики.

По данным министерства внутренних дел Карелии, в 2022 года общий ущерб, причиненный гражданам республики в результате совершения дистанционных хищений, превысил 331 млн. рублей. За 2,5 месяца 2023 года — эта сумма уже превышает 70 миллионов рублей.

Наиболее крупный ущерб причинен в результате использования схемы мошенничеств путем сообщения ложной информации о родственниках, попавших в беду. При её использовании передача денежных средств, как правило, осуществляется через курьеров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.03.2023, 13:48
Опознано тело молодого человека, найденное в лесу в Петрозаводске
16.03.2023, 09:00
РЖД сократила время предварительной продажи билетов на ряд поездов до 45 суток
16.03.2023, 22:00
Новая валюта неожиданно ворвалась в тройку самых востребованных в России для наличных сбережений
19.03.2023, 00:10
Названы 7 продуктов, которые нужно жестко ограничить в своем рационе после 40 лет
16.03.2023, 15:22
Коллекцию мотоциклов обнаружили у арестованного по обвинению во взятке инспектора Ростехнадзора Карелии
21.03.2023, 17:23
Идут тяжёлые вести с передовой: в ходе СВО погибли еще три жителя Карелии

Аналитика

Сегодня 14:06
Обществоведение
«Системных нарушений прав человека не выявлено»
Отчет карельского омбудсмена перевели в республике на три языка.
Первоклассная готовность
22.03.2023 14:00
Жители Карелии по кредитам платят
22.03.2023 11:33
Карелия как «русская Скандинавия»
20.03.2023 15:00
Минус министр?
17.03.2023 14:30
Сортавала склоняется
16.03.2023 11:00
Андрей Нелидов: «Начинаю жизнь заново в Норильске»
15.03.2023 12:12
Вся аналитика

Чтиво

14.03.2023 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.