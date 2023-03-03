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«Онежская маска» в Петрозаводске пройдет под «Безумное чаепитие» (12+)

Новости. Культура
16:49, 03 Марта 2023
фото: © «Столица на Онего»

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Церемония награждения лауреатов республиканской театральной премии «Онежская маска» пройдет в этом году в сказочной атмосфере.

В День театра, 27 марта, на сцене Национального театра Карелии состоится церемония награждения лауреатов ХXI республиканской театральной премии «Онежская маска». На празднике подведут итоги сезона 2021/2022 годов.

Как рассказали организаторы мероприятия, церемония «В гостях у сказки, или Безумное чаепитие» будет основана на материале сказок — как авторских, так и фольклорных. Режиссёром-постановщиком музыкально-танцевального концерта вновь выступит председатель Карельского отделения СТД, заслуженная артистка Карелии Снежана Савельева. Балетмейстер-постановщик церемонии — заслуженный артист Карелии Олег Щукарев.

«Онежская маска» — республиканский смотр актёрских работ, ежегодно проводимый Союзом театральных деятелей Карелии. В конкурсе участвуют все профессиональные театральные коллективы города: Музыкальный театр Карелии, Национальный театр республики, Театр драмы РК «Творческая мастерская», Негосударственный авторский театр «Ad Liberum» и Театр кукол. Смотр актёрских работ в этом году пройдёт с 18 по 25 марта на всех площадках города. В течение восьми дней в театрах будет показано 14 конкурсных спектаклей.

Актёрские работы в рамках «Онежской маски» оцениваются в тринадцати конкурсных номинациях. В восьми номинациях — «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший эпизод», «Дебют», «Лучшая роль в спектакле для детей» и «Лучший актёрский ансамбль» — претендентов на премию выдвигают сами театры. Выдвижение на «Онежскую маску» — это признание значимости актёрской работы внутри театра, и худсоветы и директора театров стараются не обойти вниманием ни одну значительную роль в своём коллективе. В этом году в личных номинациях выдвинуты 43 позиции. Больше всего актёров номинируется на «Лучшую мужскую роль».

«Онежская маска» вручается также в специальных номинациях: премия «Форс-мажор» от жюри «Онежской маски», «Премия критиков» от Секции театральных критиков СТД Карелии, «За честь и достоинство» от Правления Союза театральных деятелей Карелии, «За преданность театру» от Совета директоров театров, а также «Премия им. Л. Ф. Живых» от председателя СТД Карелии.

Председатель жюри «Онежской маски-2023» — кандидат искусствоведения, театровед, театральный критик Марина Тимашева. Новшество двадцать первой «Онежской маски» в том, что в жюри впервые будет работать известный театральный критик музыкального театра, социолог, доцент Российской академии театрального искусства, заслуженный работник культуры РФ Юлия Большакова.

В этом году церемония вручения «Онежской маски» состоится на сцене Национального театра. Билеты на церемонию вручения премии можно приобрести в кассе или на сайте нацтеатра.

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