«Онежская маска» за честь и достоинство досталась приме-балерине карельского балета

Заслуженная артистка России и Карелии Наталья Гальцина удостоена специальной премии традиционного театрального конкурса «Онежская маска».

В минувший понедельник, 28 марта, на сцене Музыкального театра Карелии прошла церемония награждения лауреатов республиканской театральной премии «Онежская маска». Премию «За честь и достоинство» вручили балерине Наталье Гальциной. Судьбу этой специальной номинации решает правление Союза театральных деятелей Карелии.



Валерий Поташов

Наталья Гальцина получила премию из рук не менее именитых коллег - Народных артистов Карелии Александра Довбни и Елены Бычковой. По мнению Довбни, эта премия самая почетная для артиста.

«Онежская маска» за лучшую мужскую роль досталась Петру Касатьеву за роль Петера Мунка в спектакле Национального театра Карелии «Сказки Черного леса» по произведению Вильгельма Гауфа.

Премию за лучшую женскую роль жюри в этом году решило не присуждать.



Валерий Поташов