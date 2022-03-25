«Онежская маска» за честь и достоинство досталась приме-балерине карельского балета

Заслуженная артистка России и Карелии Наталья Гальцина удостоена специальной премии традиционного театрального конкурса «Онежская маска».
В минувший понедельник, 28 марта, на сцене Музыкального театра Карелии прошла церемония награждения лауреатов республиканской театральной премии «Онежская маска». Премию «За честь и достоинство» вручили балерине Наталье Гальциной. Судьбу этой специальной номинации решает правление Союза театральных деятелей Карелии.
Наталья Гальцина получила премию из рук не менее именитых коллег - Народных артистов Карелии Александра Довбни и Елены Бычковой. По мнению Довбни, эта премия самая почетная для артиста.
«Онежская маска» за лучшую мужскую роль досталась Петру Касатьеву за роль Петера Мунка в спектакле Национального театра Карелии «Сказки Черного леса» по произведению Вильгельма Гауфа.
Премию за лучшую женскую роль жюри в этом году решило не присуждать.
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