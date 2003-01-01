Онежские петроглифы: рассказываем, как добраться и что посмотреть

Петроглифы Онежского озера внесены в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Онежские петроглифы — это уникальное наследие культуры Карелии, которое переносит нас в мир первобытных людей. Эти наскальные изображения расположены на восточном берегу живописного Онежского озера в Пудожском районе, который находится на юго-востоке республики.

Петроглифы Онежского озера внесены в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. На этих древних рисунках можно увидеть как привычные образы — животных, птиц и людей, так и загадочные фигуры, которые до сих пор вызывают вопросы у исследователей. Онежские петроглифы представляют собой настоящую жемчужину среди достопримечательностей Карелии, привлекая туристов и ученых со всего мира.



Петроглифы разбросаны по различным участкам восточного побережья Онежского озера, и в каждом из них можно обнаружить несколько уникальных изображений. Всего насчитывается 24 группы рисунков, а общая протяженность береговой линии с петроглифами составляет впечатляющие 20,5 км. Основные скопления картинок находятся в районе мысов Кладовец, Бесов Нос и Пери Нос.



Попасть туда можно несколькими способами. Лучше всего заказывать экскурсии из Пудожа. тут есть 2 варианта: на катере по Онежскому озеру до полуострова Бесов Нос из поселка Шальский. Но этот способ сильно зависит от переменчивости погоды и в случае сильного ветра или тумана может быть небезопасным.





Второй вариант – из села Каршево. Повезут так же на катере, но по живописной реке Черной до полуострова Кладовец Нос. Обычно на экскурсию выделяют 3 часа, но можно договориться остаться подольше.





Пройти от одного мыса до другого можно по оборудованной тропе или по живописной песчаной косе.

По пути можно встретить туристические стоянки, где можно отдохнуть и перекусить, любуясь видами природы.





и вот вы уже на мысу, где стоит внимательно всмотреться в камень под ногами, как перед глазами появляются различные фигуры.

Среди самых известных, изображенных на камнях, выделяются мистические образы «беса», ящерицы и налима. Эти рисунки расположены рядом друг с другом на мысе Бесов Нос, где также находится неработающий маяк, добавляющий особую атмосферу этому загадочному месту.



Добавим, что петроглифы Карелии относятся к числу уникальных объектов культурного наследия Северной Европы. Это ценнейшие свидетельства далекого прошлого, дошедшие до нас от эпохи неолита. Их возраст 5-6 тысяч лет. Этот археологический комплекс включает 23 скопления наскальных рисунков, состоящий из более чем 1200 изображений. Рисунки выполнены техникой точечной выбивки, при которой на отполированной ветром и водой поверхности гранита образуется более светлое силуэтное изображение в виде неглубокой гравировки с шероховатой поверхностью.



