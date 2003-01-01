«Онежский комар» покинет площадку бывшего ОТЗ

Арт-объект сменит «место жительства».

Арт-объект «Онежский комар» в Петрозаводске перенесут на новое место. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Карелии.

В ведомстве успокоили горожан — скульптура не исчезнет, а просто переедет на новое место.

— «Онежский комар» скоро может «улететь» со своего привычного места. Об этом сказали проектировщики, которые занимаются благоустройством этой территории. Но не стоит волноваться, данный арт-объект просто поменяет свое местоположение», — говорится в сообщении Минпромторга.

На территории в микрорайоне жилого комплекса «Александровский» будет благоустроена прогулочная зона, где расположатся интересные промышленные объекты. Там уже установлен памятник первой российской паровой машине,

Напомним, скульптура была создана художником Владимиром Зориным в 2019 году из деталей трелевочника Онежского тракторного завода.