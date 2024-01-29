«Онежский лед» в Петрозаводске начнет работать с 5 февраля

Инна Колыхматова рассказала о работе новой городской локации.
Глава Петрозаводска Инна Колыхматова в личном профиле поблагодарила каждого, кто поучаствовал в голосовании о названии катка на Онежской набережной.
По словам градоначальницы, безусловным лидером стал вариант «Онежский лед».
«Так тому и быть! Ну, а работать „Онежский лед“ начнет с 5 февраля», — собщила мэр карельской столицы.
«А сейчас на озере уже смонтированы фонари и гирлянды, появился уютный домик для обогрева. Подготовка самого катка продолжается, обещанный на выходные морозец должен поспособствовать», — написала Инна Колыхматова.
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