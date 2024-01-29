«Онежский лед» в Петрозаводске начнет работать с 5 февраля

Инна Колыхматова рассказала о работе новой городской локации.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова в личном профиле поблагодарила каждого, кто поучаствовал в голосовании о названии катка на Онежской набережной.



По словам градоначальницы, безусловным лидером стал вариант «Онежский лед».

«Так тому и быть! Ну, а работать „Онежский лед“ начнет с 5 февраля», — собщила мэр карельской столицы.





«А сейчас на озере уже смонтированы фонари и гирлянды, появился уютный домик для обогрева. Подготовка самого катка продолжается, обещанный на выходные морозец должен поспособствовать», — написала Инна Колыхматова.