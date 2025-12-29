Онежский судостроительно-судоремонтный завод опроверг информацию о имеющихся долгах

На «Онежском судостроительно-судоремонтном заводе» сообщили, что не имеют задолженности перед строительными организациями и работниками предприятияне.
На предприятии отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о долгах на заводе.
— В течение всего периода модернизации долгов по оплате выполненных работ перед исполнителем АО «ОССЗ» не имело, — сообщили на заводе.
Проект модернизации АО «ОССЗ» реализован в соответствии с проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, начиная с декабря 2021 года по ноябрь 2025 года. Генеральным подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по проекту являлась Публично-правовая компания «Военно-строительная компания», с которой был заключен контракт в декабре 2021 года. Фактические работы начаты в январе 2022 года.
— Финансовое обеспечение выполняемых работ осуществлялось АО «ОССЗ» в полном соответствии с контрактом, включая авансирование и оплату выполненных работ на основании предъявленных генподрядчиком и принятых заводом к оплате актов. В течение всего периода строительства долгов по оплате выполненных работ перед исполнителем АО «ОССЗ» не имело. По информации ППК «ВСК», все работы, выполненные субподрядными организациями, оплачены компанией в полном объеме, — говорится в сообщении.
Кроме того, с момента возобновления производственной деятельности в 2015 году Онежский судостроительно-судоремонтный завод не имел и не имеет задолженности по заработной плате перед своими сотрудниками и контрагентами, задействованными на строительстве судов.