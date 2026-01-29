Онежское озеро окончательно замерзло

Спутниковые снимки подтверждают завершение ледостава.

Онежское озеро, акватория которого долгое время оставалась открытой этой зимой, окончательно покрылось льдом. Соответствующие данные, основанные на спутниковом мониторинге, были опубликованы Telegram-каналом «Погода Петрозаводска и Карелии».

На сегодняшний день Онежское озеро замерзло. Снежного эффекта озера больше не будет, — отмечается в публикации, сопровождаемой спутниковым снимком.

Снежный эффект озера — это метеорологическое явление, при котором холодный воздух, перемещаясь над относительно тёплой и незамёрзшей поверхностью большого водоёма (озера, моря), интенсивно насыщается влагой и теплом.

Это приводит к формированию мощных кучевых облаков и выпадению обильных осадков, чаще всего в виде сильного снега, на подветренном берегу.

Теперь же снегопады в регионе будут зависеть только от общих атмосферных процессов (циклонов, фронтов), а не от локального испарения с озера.

Завершение ледостава — признак окончательного перехода водоёма в зимний режим.

Напомним, морозы до -32°С ожидаются в Карелии 30 января.