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"Ростелеком" установил видеонаблюдение на крыше отеля Cosmos Petrozavodsk

Новости. Экономика
10:59, 29 Июня 2020
фото: © скрин с камеры "Ростелеком"
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В июне "Ростелеком" подключил к видеонаблюдению отель Cosmos Petrozavodsk, расположенный в столице Карелии рядом с Онежским озером.

Оборудование для видеонаблюдения было установлено на уровне тринадцатого этаже на высоте 45,5 метров. Вместе с панорамой Онежского озера обзор камеры захватывает популярные городские достопримечательности – ротонду и монумент в виде гранитной пирамиды, открытие которого было приурочено к празднованию 300-летия города и окончанию строительства второй очереди набережной.

Видеокамера оснащена антивандальным корпусом и инфракрасной подсветкой для работы в темноте. Оборудование выдерживает осадки и температурную нагрузку от -40 °С до +60 °С. Круглосуточная онлайн-трансляция доступна на сайте отеля.

"Пользователи в режиме реального времени могут наблюдать за настроением Онежского озера с самой высокой точки на набережной. Видеотрансляция на сайте позволяет виртуально посетить место, любимое жителями города и туристами, и прочувствовать атмосферу Петрозаводска", – сказал генеральный менеджер отеля Cosmos Petrozavodsk Андрей Улыбин.

Видеонаблюдение от "Ростелекома" подойдет организациям любого масштаба. В зависимости от потребностей клиенты могут установить необходимое количество наружных и/или внутренних камер, есть возможность взять оборудование в аренду или приобрести в рассрочку. Опытные специалисты выполнят все работы под ключ и предоставят доступ к системе.

"Услуга "Видеонаблюдение для бизнеса" предполагает разные варианты использования. Наше решение помогает заказчикам удаленно контролировать безопасность на различных объектах, работу сотрудников и соблюдение технологических процессов на производстве. Видеонаблюдение также будет полезно и для разрешения спорных ситуаций", – рассказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Александр Кулаков.

Узнать больше про предложения "Ростелекома" для бизнес-клиентов можно на сайте rt.ru/b2b, а также по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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