Онежское озеро вновь завалит Петрозаводск снегом

В столице Карелии обещают снегопад.

Новый снегопад пройдет в Петрозаводске сегодня, 16 декабря. И он вновь будет связан с озёрной конвекцией, рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

За сутки в городе выпадет около 5-6 см снега, который принесет с Онежского озера. При этом сильного ветра не будет, и снег ляжет равномерно.

Ранее в МЧС предупредили о штормовом ветре в Приладожье Карелии.