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Новости. Общество
08:05, 13 Марта 2019
фото: gov.karelia.ru

Онежскому судостроительному заводу требуются на работу 50 специалистов

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Служба занятости Карелии и Онежский судостроительно-судоремонтный завод проведут подготовку кадров, сообщил в правительстве республики.

В пятницу 15 марта будет проводиться отбор соискателей для переобучения по профессии "Слесарь-монтажник, трубопроводчик судовой". Потребность завода в специалистах на 2019 год – более 50 человек.

Агентство занятости населения города Петрозаводска совместно с ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" проводит отбор соискателей для прохождения переобучения по профессии "Слесарь-монтажник, трубопроводчик судовой".

Требования к соискателям - наличие диплома (свидетельства) "Слесарь-сантехник", "Газорезчик", "Электросварщик", навыки чтения чертежей. По окончании обучения всем гарантировано трудоустройство. Средний уровень заработной платы на производстве по данной профессии составляет в среднем 34 тыс.руб.

Напомним, в 2015 году в рамках Федеральной целевой программы и подготовки празднования 100-летия образования Республики Карелия началась реализация проекта по расширению и развитию судостроительных мощностей Онежского судостроительного завода. С 2016 года профподготовку по специальностям "Сборщик корпусов металлических судов", "Трубопроводчик судовой", "Слесарь-монтажник судовой" прошли 64 человека. Все граждане трудоустроены на предприятие.

Потребность завода в специалистах на 2019 год составляет 51 человек, в том числе по программам среднего профессионального образования 45 человек. Завод является успешным примером общей системы кадрового проектирования, применяемой в Карелии.

Добавим, с начала возобновления работы на предприятии завершено строительство 10 судов. Сейчас верфь выполняет заказы "Росморпорта" на строительство 5 судов. На предприятии работают около 400 человек, численность коллектива увеличивается.

Для безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости и проходящих обучение по данным профессиям, предоставляется бесплатное общежитие и выплачивается стипендия в размере назначенного пособия по безработице.

Ярмарка пройдет 15 марта с 10.00 до 12.00 час. по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, каб. 103.

Справки по телефону: 59-26-17.

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Комментарии

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Горожанин
2019-03-13 10:44:05
Есть молодые рабочие руки. Просто ребята понимают, что "средние" 34 тыс. фактически выльются максимум в 18 "на руки"....без перспектив увеличения. А им семью содержать
Шкет
2019-03-13 10:52:35
Горожанин, Молодые то руки есть , только специалистов практически нет , Остались одни работающие пенсионеры , спецы .
Шкет
2019-03-13 09:08:14
Где ж их взять в Карелии то ? Здесь убито всё .
Гость
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