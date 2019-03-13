Онежскому судостроительному заводу требуются на работу 50 специалистов

Служба занятости Карелии и Онежский судостроительно-судоремонтный завод проведут подготовку кадров, сообщил в правительстве республики.

В пятницу 15 марта будет проводиться отбор соискателей для переобучения по профессии "Слесарь-монтажник, трубопроводчик судовой". Потребность завода в специалистах на 2019 год – более 50 человек.

Агентство занятости населения города Петрозаводска совместно с ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" проводит отбор соискателей для прохождения переобучения по профессии "Слесарь-монтажник, трубопроводчик судовой".

Требования к соискателям - наличие диплома (свидетельства) "Слесарь-сантехник", "Газорезчик", "Электросварщик", навыки чтения чертежей. По окончании обучения всем гарантировано трудоустройство. Средний уровень заработной платы на производстве по данной профессии составляет в среднем 34 тыс.руб.

Напомним, в 2015 году в рамках Федеральной целевой программы и подготовки празднования 100-летия образования Республики Карелия началась реализация проекта по расширению и развитию судостроительных мощностей Онежского судостроительного завода. С 2016 года профподготовку по специальностям "Сборщик корпусов металлических судов", "Трубопроводчик судовой", "Слесарь-монтажник судовой" прошли 64 человека. Все граждане трудоустроены на предприятие.

Потребность завода в специалистах на 2019 год составляет 51 человек, в том числе по программам среднего профессионального образования 45 человек. Завод является успешным примером общей системы кадрового проектирования, применяемой в Карелии.

Добавим, с начала возобновления работы на предприятии завершено строительство 10 судов. Сейчас верфь выполняет заказы "Росморпорта" на строительство 5 судов. На предприятии работают около 400 человек, численность коллектива увеличивается.

Для безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости и проходящих обучение по данным профессиям, предоставляется бесплатное общежитие и выплачивается стипендия в размере назначенного пособия по безработице.

Ярмарка пройдет 15 марта с 10.00 до 12.00 час. по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, каб. 103.

Справки по телефону: 59-26-17.