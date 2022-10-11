ОНФ Карелии объявил даты сбора адресных посылок мобилизованным

Посылки и необходимые военнослужащим вещи отправятся сразу в несколько частей Ленобласти

Сопредседатель республиканского регионального штаба Народного фронта Анна Лопаткина рассказала в соцсетях о датах сбора и погрузки адресных посылок для мобилизованных граждан из Карелии, которые проходили слаживание в Ленобласти. Сбор и погрузка посылок будут организованы в разные дни.

• Для бойцов из Сертолово, 25 км и Гатчины / Вайялово – 12 и 13 декабря с 9.00 до 17.00, 14 декабря с 9.00 до 13.00, погрузка – 15 декабря.

• Для бойцов из Сертолово, Песочная – 19 – 16 декабря с 9.00 до 17.00, 19 декабря с 9.00 до 13.00, погрузка – 20 декабря.

• Для бойцов из Луги-3, Горелово, Ломоносова (повторная отправка) – 21 декабря с 9.00 до 17.00, погрузка – 22 декабря.

Обращаем внимание, при сборе посылки нужно обратить внимание на важные моменты.

1. Вещи и продукты необходимо собрать в плотный пакет (коробку), не заклеиваем, надежно крепим к посылке лист бумаги с ФИО, номером части, роты, взвода (если известны).

2. Не принимаются алкоголь и продукты в стеклотаре, скоропортящиеся продукты, свежие фрукты и овощи, горючие жидкости и самовоспламеняющиеся вещества.

3. Посылку проверяют и упакуют волонтеры в присутствии отправителя.

4. Одному бойцу можно отправить не больше двух посылок.

«Спасибо родственникам, которые сообщают, что адресная посылка бойцом получена. Из опыта видим, что это может быть и пять, и четырнадцать дней. С каждым сообщением нам будет легче», – напоминает сопредседатель регионального штаба Народного фронта РК Анна Лопаткина.

Адрес пункта сбора гуманитарной помощи Народного фронта: Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 3, каб. 67, тел: (8-814-2) 59-57-84.