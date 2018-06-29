ОНФ: Каждый пятый учитель готов уйти из школы из-за низкой зарплаты и огромной нагрузки

Мониторинг ОНФ показал, что сегодня около 30% учителей живут крайне экономно – на ежедневные расходы хватает, а покупка одежды и другие затраты уже представляют проблему.

Темпы роста заработной платы остаются незначительными и не позволяют достичь уровня, о котором заявляет Росстат. Все это выявил мониторинг "Зарплата и нагрузка учителя", проведенный экспертами Общероссийского народного фронта совместно с Фондом "Национальные ресурсы образования" в мае 2018 года при участии более 3 тыс. педагогов из 82 регионов России, сообщает пресс-служба ОНФ.

Ранее в докладе НИУ ВШЭ и Центра стратегических разработок "12 решений для нового образования" одним из принципиальных решений для преодоления барьеров развития российского образования называлось повышение заработной платы учителей не менее чем на 125% от средней заработной платы по региону. Но, по данным опроса ОНФ, 28% педагогов, включая респондентов из Карелии, не только не заметили повышения зарплат, но и живут в режиме вечной экономии.

"Очень обидно, что с мая 2018 года оклад учителя в 10 тыс. 100 руб. практически сравняли с зарплатой обслуживающего персонала – 10 тыс. руб.", - отметили участники опроса из Пудожа.

При этом результаты мониторинга показали, что уровень зарплаты школьных педагогов в разных регионах по-прежнему может отличаться в несколько раз. Например, по данным исследования, средняя зарплата учителя в Курганской области составила 15,8 тыс. руб., в Ростовской – 17 тыс. 472 руб., в Костромской –18 тыс. 687 руб., в Псковской – 18 тыс. 886 руб., во Владимирской – 19 тыс. 545 руб., в Волгоградской – 19 тыс. 697 руб. В два раза выше зарплаты их коллег из Архангельской области (42 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (41 тыс. 851 руб.), Московской (37 тыс. 229 руб.) и Ленинградской (36 тыс. 907 руб.) областей. Карельские педагоги оказались в середине списка, в среднем зарабатывая около 22 тыс. руб.

Но, как выяснили общественники, не слишком высокую зарплату учитель зачастую получает благодаря крайне высокой нагрузке. При этом каждый третий учитель не знает, как рассчитывается его зарплата, начисляются ли стимулирующие и компенсационные выплаты. А каждый пятый педагог готов уйти из школы из-за низкой зарплаты и огромной нагрузки.

"В новом "майском указе" президента РФ есть поручение вывести российскую школу в десятку лучших в мире. Очевидно, что решение этой задачи невозможно без снижения давления на учительство, порождающего неуверенность, незащищенность и бесправность. А педагог при этом должен ориентировать детей на успех, на достижение лучших результатов прежде всего своим примером. Первый шаг – отказ от сложившейся непрозрачной и несправедливой системы расчета зарплаты и возвращение к гарантированному достойному окладу за одну ставку педагогической работы, который будет учитывать все виды деятельности педагога", – цитирует сайт ОНФ члена Центрального штаба Народного фронта, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанину.