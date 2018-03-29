ОНФ потребовал от МВД законсервировать здание на ул.Кирова в Петрозаводске

Активисты ОНФ в Карелии провели повторный рейд по недостроенным и заброшенным объектам.

Общественники осмотрели недострои и неэксплуатируемые здания, которые были выявлены в ходе мониторинга в 2017 году в Петрозаводске и Костомукше. Проверка показала, что большинство зданий по-прежнему не законсервированы и представляют опасность для окружающих.

Из реестра опасных недостроев Петрозаводска может быть исключен только один объект – недостроенное административное здание на Комсомольском проспекте. Брошенное еще в 1990-х гг. сооружение законсервировано в соответствии с требованиями законодательства. Собственник исполнил решение суда. По всем остальным недостроенным и брошенным объектам, попавшим в поле зрения активистов ОНФ в Петрозаводске, у общественников остаются вопросы.

Не начались пока работы по реконструкции здания бывшей школы, а затем корпуса университета на улице Кирова, 8. Представители МВД Карелии, в чьем ведении находится объект, планируют открыть здесь управление по вопросам миграции.

"Пока строительные работы на Кирова, 8, не начались, заброшенное здание должно быть недоступно для окружающих. В ходе рейда мы выявили, что одно из окон на первом этаже здания стало дверью для всех желающих прогуляться по бывшей школе. Кто здесь собирается? Дети, подростки, маргинальные элементы? Здание необходимо законсервировать. По всем выявленным в ходе повторного рейда нарушениям мы направили обращения в соответствующие ведомства с просьбой принять меры", – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Илья Косенков.

Кроме этого, особое беспокойство ОНФ по-прежнему вызывает судьба физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Древлянка.

"Информационный щит о том, что на данном земельном участке возводится спортивный объект, после нашего обращения в администрацию города по результатам рейда появился. Но данные, представленные на щите, явно устарели. Дата окончания работ – II квартал 2016 г. Как мы выяснили в ходе мониторинга, застройщик планирует сделать двухэтажную пристройку, где откроют борцовский зал и магазины по продаже спортинвентаря. Строительство рассчитывают закончить в конце 2018 г. Мы будем следить за тем, чтобы в эксплуатацию был сдан ФОК, а не очередной торговый центр", – отметил Илья Косенков.

В Костомукше все еще небезопасно для детей и подростков здание недостроенного бассейна, располагающееся рядом со школой №3. Как выяснили активисты ОНФ, мэрия обратилась в суд, чтобы принудить собственника недостроя устранить все нарушения. Иск был удовлетворен – собственника обязали законсервировать объект, поставить ограждения. Местные власти надеются, что в течение месяца решение суда будет исполнено.