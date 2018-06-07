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Новости. Общество
09:17, 07 Июня 2018

ОНФ проверяет школы и поликлиники, на которые жалуются жители Карелии

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В Карелию с проверкой приехал координатор проекта ОНФ "Народная оценка качества" Виктор Рожков.

Как рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта, Виктор Рожков вместе с карельскими активистами, экспертами и журналистами проведет серию рейдов по медицинским и образовательным организациям Петрозаводска и Прионежского района.

При построении маршрута активисты ОНФ ориентировались на отзывы с сайта проекта narocenka.ru, куда ежедневно от граждан поступают жалобы и предложения о качестве работы поликлиник, детских садов, школ.

Жалобы пациентов по всей стране схожи: долгие очереди, дефицит талонов, сложности с записью к нужному врачу, хамство медперсонала, загруженность узких специалистов и проч. Объяснения у администраций медучреждений практически везде одинаковы: дефицит кадров и нехватка финансирования. Однако проверки "фронтовиков" показывают, что это далеко не всегда является причиной плохой работы поликлиники или больницы.

"Зачастую причина - в неэффективном и даже порой неграмотном управлении, в нежелании администрации слышать мнения людей, учитывать их потребности и пожелания. Большинство же организационных проблем можно решить без существенных затрат с помощью компетентного управления и применения успешного опыта коллег", - отмечают в ОНФ.

На основании жалоб граждан активисты выезжают в регионы с проверками и добиваются от органов власти устранения выявленных недостатков. 

Сразу по приезде в Петрозаводск, 6 июня, Виктор Рожков побывал в детском саду №9 "Теремок" в селе Заозерье Прионежского района. Проблем в учреждении хватает. Единственный детский сад в селе располагается в деревянном здании, построенном 48 лет назад на заболоченной территории. В нем нет ни спортивного, ни актового зала. 

Сегодня общественники посетят городскую поликлинику №3 и интернат №21 в Петрозаводске, а также школы, детские сады и учреждения здравоохранения в поселках Деревянка, Ладва и Ладва-Ветка.

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