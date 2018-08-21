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Новости. Общество
12:15, 21 Августа 2018

ОНФ в Карелии оценил готовность школ к 1 сентября

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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии в рамках проекта "Народная оценка качества" оценили готовность к началу нового учебного года школ в Петрозаводске и Прионежском районе.

Эксперты Народного фронта обратили особое внимание на безопасность пешеходных зон, состояние зданий, включая вопросы санитарного состояния учебных помещений, наличие необходимой инфраструктуры на территории школ, рассказали в пресс-службе движения.

В Прионежском районе вместе с комиссией по приемке образовательных учреждений общественники посетили Деревянскую среднюю школу №9 и Ладвинскую среднюю школу №4. Данные учреждения были участниками мониторинга, в ходе которого в феврале 2018 г. активисты ОНФ выявили ряд недостатков. В деревянской школе нарекание экспертов Народного фронта вызвало состояние кровли, а в ладвинской школе – состояние туалетов.

"Повторный рейд показал, что часть нарушений, выявленных нами зимой, были исправлены. В учреждении в поселке Ладва отремонтированы четыре туалетные комнаты, в школе в поселке Деревянное провели ремонт кровли над пристройкой, привели в порядок стены и потолки в посещениях, над которыми была течь. Коллективы школ очень стараются закончить все приготовления к началу нового учебного года вовремя. Но на момент посещения учреждений комиссией работы было немало. И даже после приемки школ к 1 сентября проблемы у учреждений останутся", - рассказала эксперт регионального отделения ОНФ в Карелии Елена Колеченок.

Как отметили общественники, Деревянская средняя школа №9 нуждается в ремонте фасада своего основного здания и кровли над ним. Пришкольный стадион находится в плачевном состоянии, требуется реконструкция. В Ладвинской средней школе №4 помимо устаревшей спортивной площадки, которая представляет собой огромную лужу, существует проблемы и с обеспечением безопасности дорожного движения вблизи учреждения образования. Рядом со школой отсутствует разметка, пешеходный переход, искусственные неровности, тротуар и ограждение.

В Петрозаводске активисты ОНФ побывали вместе с членами комиссии по приемке школ в гимназии №30, лицее №40 и Академическом лицее. Данные учебные заведения в отличие от школ Прионежского района были готовы к новому учебному году. Тем не менее, в каждом учреждении общественники выявили недостатки, которые не решаются на протяжении многих лет. Так, во всех трех школах необходимо привести в порядок туалеты. В Академическом лицее требуется замена пола в спортзале, а лицей №40 нуждается в модернизации спортивной площадки и ремонте асфальтобетонного покрытия вокруг школы.

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