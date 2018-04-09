ОНФ в Карелии взял на контроль ликвидацию опасной свалки отходов в Заозерье

Объект несанкционированного складирования древесной коры и опилками обнаружили и нанесли на интерактивную карту свалок ОНФ жители Прионежского района.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии обратились в природоохранную прокуратуру и администрацию Прионежского муниципального района с просьбой принять меры по ликвидации свалки с опасными отходами на территории Заозерского сельского поселения.

Объект несанкционированного складирования древесной коры и опилками обнаружили и нанесли на интерактивную карту свалок ОНФ жители Прионежского района.

"Мы разделяем беспокойство жителей Заозерья. Древесной корой, относящейся к IV классу опасности, уже завалено под крышу здание бывшей фермы, находящегося на окраине поселения. Данные отходы деревообработки должны перерабатываться или утилизироваться, а не сваливаться на территории поселка. Эта свалка из коры и опилок может привести к гибели зеленых насаждений и пожару. Будем добиваться ликвидации опасного объекта, нанесенного на карту свалок", - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Илья Косенков.

Всего на интерактивном ресурсе проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Карелии гражданами отмечены 204 точки незаконного складирования отходов. Из них 81 свалка убрана, то есть практически каждая третья свалка. По 123 объектам направлены обращения в надзорные органы с требованием принять меры по устроению выявленных нарушений.

"Снег в Карелии начал таять, "подснежки" в виде свалок появляются и на территориях городов, сел, и в лесах. Мы призываем всех жителей республики не оставаться в стороне – наносить на карту свалок выявленные объекты. Вместе мы продолжим работу по реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка", который помогает нам бороться с несанкционированными свалками", - сказал Косенков.