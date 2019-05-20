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Новости. Общество
13:05, 20 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

"Они хотят, чтобы организация карелов хороводы для туристов водила"

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Экс-депутату парламента Карелии Александру Степанову не дали возглавить Союз карельского народа.

Новым руководителем общественной организации "Союз карельского народа" избран член ее правления, известный в прошлом теле- и радиожурналист Александр Еремеев. Он сменил на этом посту свою бывшую коллегу по редакции вещания на национальных языках ГТРК "Карелия" Наталью Воробей.

Однако выборы нового председателя правления союза не обошлись без скандала. На этот пост претендовал экс-депутат республиканского парламента, блогер Александр Степанов, кандидатуру которого предложила Наталья Воробей. Но он не смог заручиться необходимой поддержкой членов организации. На общее собрание Союза карельского народа даже пришел министр национальной и региональной политики республики Сергей Киселев, и, как считают многие участники встречи, повлиял на итоги голосования.

"Нормальная ситуация - высокопоставленный республиканский чиновник вмешивается в ход выборов общественной организации с целью недопущения неугодного кандидата. Очень показательная ситуация, я польщен", - так прокомментировал произошедшее сам Степанов на своей странице в социальной сети "Вконтакте". 

"Для карельского народа, его выживания важно очень много. Это оптимизация социальных учреждений. Это вопросы использование природных ресурсов. Это сохранение тех сельхозпредприятий, которые есть. Это земля. И многое другое, о чем нельзя молчать. Но они хотят, чтобы организация карелов хороводы для туристов водила. О чем открытым тестом говорится. Пока, видимо, так и будет. По той простой причине, что некоторые прикормленные статусные представители "национальной интеллигенции", даже когда в последних карельских деревнях последних карелов понесут на погост, будут заседать в президиумах съездов и посещать губернаторские фуршеты и говорить, и говорить о "возрождении карельской культуры", - констатировал Александр Степанов.

"На состоявшемся в минувшее воскресенье отчетно-перевыборном собрании Союза карельского народа в Петрозаводске приходилось делать сложный выбор в условиях острого кризиса лидеров в целом в нашем родном движении, - отметила по итогам выборов член Совета уполномоченных Съезда карелов Наталья Антонова. - Но считаю недопустимым вмешательство министра национальной и региональной политики Сергея Киселева в ходе высказывания мнений членов союза о кандидатах с критикой в адрес одного из них и поддержкой другого. Ибо когда необходимо, официальные лица говорят о том, что они не могут представлять общественные интересы, а вот в таких ситуациях, как сегодня, позволяют такие вещи. Или я не права? Члены организации разобрались бы сами. Живой пример того, как "политика занялась нами", когда мы в нее не вмешиваемся".       

 

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