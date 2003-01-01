«Они искажают природный ландшафт» : сотрудники парка «Воттоваара» пожаловались на многочисленные новодельные сейды

Сотрудники «Воттовваара» просят не строить в парке башенки из камней.

По словам сотрудников парка, такие современные искусственные сооружения из камней (башенки, лабиринты, пирамиды), имитирующие древние ритуальные объекты, относятся к псевдосейдам.

— Настоящие сейды, менгиры и лабиринты — это аутентичные мегалитические сооружения, созданные древними народами нашей планеты. Воттоваара — уникальное место, и происхождение её каменных сложений пока остается предметом научных дискуссий.

— Пока ученые ищут ответы, мы просим посетителей не складывать на территории горы новые пирамидки, туры и лабиринты, — пояснили эксперты.

По их словам, они искажают природный ландшафт, препятствуют объективным научным исследованиям и дезориентируют будущих посетителей. Новые конструкции стирают подлинную историю этого места и запускают цепную реакцию по установке таких башенок.

Пост сотрудники разместили в своем паблике. Подписчики стали комментировать. Кто-то поддержал их точку зрения.

— Строительство пирамидок — это варварство, которое запрещено со многих странах. И нам бы надо. Если кому-то хочется оставить после себя мусор, ниточки, б. у. обувь, белье, монеточки — это у себя дома делайте.

— Когда за сезон многократно поднимаешься на гору и видишь «мусор» — пирамидки, псевсейды, считаю, они не к месту, засоряют гору. Энергетический мусор убираем, разбираем!

Однако, немало нашлось защитников новоделов, которые считают, что такие башенки вписываются в ландшафт даже лучше, чем скамейки.

— Ежегодно сотни людей приезжают и оставляют следы, привносят что-то своё. Это нормально если не мусор.

— У альпинистов каменные пирамидки называются туры. Они служат ориентирами на ключевых точках тропы. Еще внутрь вкладывают записку с составом группы, временем «взятия точки», погодой и пр. По таким запискам и спасатели могут ориентироваться, если что… На обычных тропах пирамидки — дань традиции. Их количество свидетельствует о популярности маршрута.

Ранее о происхождении «сейдов» горы Воттоваара рассказали карельские ученые на телеканале «Россия Культура». По мнению ученых, каменные сооружения на горе Воттоваара не рукотворны, а появились в результате деятельности ледника и движений земной коры.

Напомним, национальным парком эта территория стала 2 года назад. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обоснование подготовили карельские ученые.

Парк включает в себя три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно, Пиро; озеро Пизанец и гора Воттоваара. Общая площадь этих территорий, располагающихся в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях, составляет более 14 тыс. га. Создание нацпарка поможет сохранить уникальный для наших мест притундровый и лесотундровый ландшафт.