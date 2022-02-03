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Они кричали ему вслед: житель Карелии схватил алкоголь с закуской и выбежал из магазина

Новости. Криминал
09:21, 04 Февраля 2022
фото: © pixabay.com

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В Медвежьегорске 26-летний местный житель неоднократно выносил из магазина спиртное и продукты, теперь ему грозит 4 года колонии, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Медвежьегорскому району поступила информация о том, что в одном из магазинов города неизвестный открыто похитил товары общей стоимостью 1 130 рублей.

Камеры видеонаблюдения, установленные в зале, зафиксировали, как посетитель взял с витрины две бутылки пива, колбасу, сосиски, банку тушёнки. Затем он, минуя кассы, вышел на улицу и бросился бежать. Работники торговой точки попытались догнать злоумышленника, кричали ему вслед, однако безуспешно.

По распространенной дежурным нарядам ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Правоохранители установили, что молодой человек причастен и к другому совершённому на территории города грабежу. По версии дознания, ранее он аналогичным образом открыто похитил из магазина водку и различные закуски на общую сумму 900 рублей. По каждому эпизоду сельчанин дал признательные показания и рассказал, что похищенным распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четырёх лет лишения свободы. Дознание продолжается.

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Комментарии

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