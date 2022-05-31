«Они — смысл жизни»: В Карелии начала работать программа реабилитации детей с ограниченными возможностями

Для Городской детской больницы в Петрозаводске закуплено реабилитационного оборудования более чем на 60 млн рублей, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Сегодня, в День защиты детей, министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал, что с 2022 года в нашей республике запустили программу детской реабилитации для детей с ограниченными возможностями и ментальными нарушениями.

«Дети — самое дорогое, что есть у нас. Они — смысл нашей жизни, наше будущее, и нуждаются в особой заботе», — сделал лирическое отступление Михаил Охлопков, признав, что таким особенным детям долгое время не уделяли внимание.

Сегодня, по словам министра здравоохранения, программа детской реабилитации запущена, но еще многое предстоит сделать.

«Это будет долгий и тернистый путь, который мы должны пройти с моими коллегами — руководителями детских больниц и медицинскими работниками. «Начало положено», —сказал Михаил Охлопков. — Мы совместно с главой Карелии добились финансирования закупки реабилитационного оборудования для Городской детской больницы более чем на 60 млн рублей в 2022 году».

Глава Минздрава республики посетил Центр медицинской реабилитации детей Городской детской больницы Петрозаводска. Она, как и Пряжинская больница, вошла в программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Карелия до 2030 года».

Ранее сообщалось, что на реализацию программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Карелия до 2030 года» в 2022 году из федерального бюджета получено более 127 млн рублей, больше, чем большинство регионов.

Как отметил Михаил Охлопков, на сегодня Центр медицинской реабилитации детей расположен в старом здании, которое не подходит для того, чтобы новое оборудование использовалось максимально эффективно.

«Мы это понимаем и планируем осуществить поэтапный ремонт. В Центре должно быть удобно детям и персоналу. Параллельно ищем варианты расширения площадей и оптимизации процесса», — сказал Охлопков.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков пожелал всем детям расти здоровыми!