890x80
Реклама
Будьте в тренде! Снимайте видео!
31.05.2022 15:59
«Жары не ждем»: в Гидрометцентре Карелии дали прогноз погоды на начало лета
31.05.2022 12:02
«Ведьмины котлы» и «Дочь ветров» обнаружены в нацпарке Карелии (ФОТО)
31.05.2022 13:24
В Петрозаводске закончился отопительный сезон
31.05.2022 11:26

«Они — смысл жизни»: В Карелии начала работать программа реабилитации детей с ограниченными возможностями

Новости. Общество
09:36, 01 Июня 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

Новости партнеров

Для Городской детской больницы в Петрозаводске закуплено реабилитационного оборудования более чем на 60 млн рублей, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Сегодня, в День защиты детей, министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал, что с 2022 года в нашей республике запустили программу детской реабилитации для детей с ограниченными возможностями и ментальными нарушениями.

«Дети — самое дорогое, что есть у нас. Они — смысл нашей жизни, наше будущее, и нуждаются в особой заботе», — сделал лирическое отступление Михаил Охлопков, признав, что таким особенным детям долгое время не уделяли внимание.

Сегодня, по словам министра здравоохранения, программа детской реабилитации запущена, но еще многое предстоит сделать.

«Это будет долгий и тернистый путь, который мы должны пройти с моими коллегами — руководителями детских больниц и медицинскими работниками. «Начало положено», —сказал Михаил Охлопков. — Мы совместно с главой Карелии добились финансирования закупки реабилитационного оборудования для Городской детской больницы более чем на 60 млн рублей в 2022 году».

Глава Минздрава республики посетил Центр медицинской реабилитации детей Городской детской больницы Петрозаводска. Она, как и Пряжинская больница, вошла в программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Карелия до 2030 года».

Ранее сообщалось, что на реализацию программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Карелия до 2030 года» в 2022 году из федерального бюджета получено более 127 млн рублей, больше, чем большинство регионов.

Как отметил Михаил Охлопков, на сегодня Центр медицинской реабилитации детей расположен в старом здании, которое не подходит для того, чтобы новое оборудование использовалось максимально эффективно.

«Мы это понимаем и планируем осуществить поэтапный ремонт. В Центре должно быть удобно детям и персоналу. Параллельно ищем варианты расширения площадей и оптимизации процесса», — сказал Охлопков.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков пожелал всем детям расти здоровыми!

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2022, 15:10
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
26.05.2022, 18:51
«Прощай, Евгений, и прости!»
29.05.2022, 17:46
Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии
28.05.2022, 10:19
Стало известно, как будет называться новый ресторан на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)
26.05.2022, 19:57
«Погиб наш Женька»: Как в Карелии простились с земляком, не вернувшимся с Украины (ФОТО)

Аналитика

31.05.2022 15:00
Капитал
Покупка квартиры со сниженной ипотечной ставкой. Реальная история
Семья Майоровых поделилась, как им удалось приобрести квартиру в ЖК «Каскад» в ипотеку по ставке 3,9%.
Игорь Борисов: «Выборы должны быть свободными, без какого-либо давления извне»
31.05.2022 14:15
На пороге следующей итерации
30.05.2022 14:39
Выборы в президентском контексте
28.05.2022 13:48
Далеко не уедут
27.05.2022 16:50
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2022 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.