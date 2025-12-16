Онищенко сообщил об отсутствии пандемии гриппа в России, в том числе гонкогского.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России.
— В целом и в стране у нас, и в мире на сегодняшний день подъем заболеваемости развивается по типу умеренного эпидемиологического подъема. Пандемии нет, — сказал Онищенко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» на тему безопасности стран ЕАЭС.
Он добавил, что в 2025 году в стране не будет пандемии, так как нет предпосылок и того агрессивного штамма, который появился бы в мире, сообщает РИА Новости. «Ни одна страна не сигнализировала во Всемирную организацию здравоохранения по поводу какого-то нового штамма», — заключил академик РАН.
Как уточнили «Столице» в Управлении Роспотребнадзора Карелии, это грипп АH3N2, обыкновенный сезонный грипп. Этот штамм был впервые зафиксирован еще в 1968 году в Гонконге и быстро распространился по всему миру, получив название «гонконгский». От пандемии, спровоцированной этим вариантом гриппа, в 1968–1970 годах умерло от одного до четырех миллионов человек по всему миру. С тех пор он регулярно возвращается в виде сезонных вспышек, меняя отдельные свойства, но сохраняя общую структуру.
Напомним, в Карелии также есть случаи гриппа. Из-за роста числа заболевших на карантин закрыты 48 классов в 16 школах Пудожского, Прионежского, Кондопожского районов и Сортавалы, 32 группы в 24 детских садах Пудожского, Прионежского, Медвежьегорского районов и Сортавалы. Это информация на понедельник, 15 декабря. Роспотребнадзор обновляет статистику раз в неделю.