Онколог, гинеколог, стоматолог: как выравнивается ситуация с нехваткой медработников в Карелии

В этом году в Карелию приехали около 40 медработников из других регионов, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что знает обо всех сложностях, связанных с нехваткой медработников в Карелии. Но сегодня, по его словам, ситуация все же понемногу выравнивается.

«Так, в Костомукше участковая терапевтическая служба укомплектована на 100%. Помимо терапевтов в больницу в этом году устроились три стоматолога, детский хирург, педиатр, врач-профпатолог, онколог — всего 10 врачей, из них 5 — по программе «Земский доктор». Кроме того, штат пополнили 6 специалистов среднего звена. В январе 2023-го здесь ждут еще одного участкового терапевта и акушера-гинеколога в Муезерскую больницу», — сообщил Артур Парфенчиков.

Также глава Карелии поделился историей о докторе, которая приехала в нашу республику из города Киров.

«Ксения Журавлева приехала в Костомукшу из Кирова. Она терапевт, ведет прием в поликлинике. Приятно, что с первых же дней работы ощутила поддержку со стороны старших коллег. Но не только. Помогли молодому специалисту и с жильем — больница компенсирует арендную плату», — рассказал Парфенчиков.

Вообще, в этом году в Карелию, по словам главы, приехали около 40 медработников из других регионов. Почти столько же приступили к работе после целевого обучения.

«В Костомукше мы открыли структурное подразделение медицинского колледжа, где проходят подготовку обучающиеся по специальности «Сестринское дело», — напомнил руководитель республики.