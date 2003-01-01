Онколог Минздрава России рассказал о самых распространенных видах рака в стране

Рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин являются наиболее часто встречающимися видами рака в России.

Сегодня почти 64% онкологических заболеваний в России выявляются на ранней стадии, заявил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. Также он назвал наиболее распространенные виды рака в стране.

— У мужчин рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и на третьем месте колоректальный рак. У женщин, как и ожидалось, рак молочной железы, затем рак тела матки, а на третьем месте снова колоректальный рак, — сказал Каприн на международном форуме онкологии и радиологии «Ради жизни», сообщает РИА Новости.

Также он подчеркнул, что самой часто встречающейся формой рака в России является рак кожи.

Ранее стало известно, что Карелия лидирует по заболеваемости раком в России. Количество впервые заболевших злокачественными новоообразованиями россиян в республике составило 684 на 100 тысяч человек населения региона. Это самый высокий показатель среди всех субъектов РФ. Напомним, республика получит более 7,4 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Добавим, что российская вакцина от рака готова к испытанию на людях. Планируется начать применение с колоректального рака (рак толстой и прямой кишки).