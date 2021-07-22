Онколог назвал продукт, на 50% увеличивающий риск смерти при раке кишечника

Частое употребления красного мяса способствует развитию рака кишечника, сообщил врач.

Об этом врач-онколог Иван Карасев написал на своей странице в Instagram, передает РИА Новости.

Специалист ссылается на исследования Института онкологии Дана-Фарбер в США, в рамках которых было установлено, что рацион, в значительной мере состоящий из красного мяса, приводит к появлению «алкилирующих мутационных сигнатур в клетках толстой кишки».

По его словам, ученые изучили информацию образцов ДНК здоровой и опухолевой ткани у 900 пациентов с диагнозом рака кишечника и обнаружили повреждения в обоих случаях.

«Эти повреждения встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде. При этом потребление мяса птицы, рыбы и воздействие других факторов, связанных с образом жизни, не имели значения», — отметил медик.

Он добавил, что среди людей с наиболее высокими уровнями повреждений ДНК вероятность летального исхода из-за колоректального рака оказалась больше на 47%.

Ранее врач-колопроктолог Анатолий Недозимованый рассказал, что кровотечения и расстройства дефекации, слизь в стуле, ощущение инородного тела могут свидетельствовать о развитии опухоли в толстой кишке.