Онколог назвал самый вредный напиток

Онколог Бернацкий призвал полностью отказаться от этого продукта.

Гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Артур Бернацкий призвал перестать злоупотреблять кофе, в первую очередь тем, кому этот продукт противопоказан, пишет Газета.ru со ссылкой на группу медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Самым вредным кофейным напитком онколог назвал растворимый кофе, в котором практически нет кофеина, но есть теобромин — подавитель.

Врач указал, что люди, употребляющие эти напитки под названием кофе «три в одном», не тонизируются, а засыпают. В составе растворимого кофе остается кофейная кислота и теобромин, и никакого полезного действия у этого напитка нет.

Бернацкий назвал растворимый кофе суррогатом. Похожа история с кофе без кофеина — когда с помощью химических реакций высвобождаются вещества, сам продукт искажается, пишет издание.