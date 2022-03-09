Онлайн-оплаты через VPN небезопасны, заявила аналитик

Аналитик Angara Security Лынова предупредила об опасности онлайн-оплат через VPN.

При оплате через непроверенный VPN на сайте с аббревиатурой http в адресной строке ресурса платежные данные могут быть получены провайдером VPN, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security.

Одним из условий безопасности платежей в интернете является использование SSL/TLS шифрования - наличия доверенного сертификата, о чем свидетельствует аббревиатура https в адресной строке сайта. При платеже на сайте с аббревиатурой http такой шифровки данных нет, и они могут быть перехвачены.

"Это могут быть логины, пароли, реквизиты банковских карт. Если при оплате на таком сайте (http – ред.) у пользователя будет включен недоверенный VPN, нужно помнить, что трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные сервера, в результате чего платежные данные могут быть получены провайдером VPN. Когда сайт использует https, такой возможности, как правило, нет", - говорится в сообщении.

При этом проблемы могут исходить и от самой программы для обхода блокировок. "Недобросовестные VPN-провайдеры могут вместе с установкой VPN-клиента произвести и злонамеренные действия на устройстве пользователя, которые способны привести к снижению безопасности в том числе и https-соединений, хотя такой сценарий маловероятен", - уточнили в компании.

"В первую очередь не стоит доверять бесплатным VPN-сервисам, так как именно они практикуют монетизацию за счет сбора информации о пользователе и перепродаже ее третьим лицам за вознаграждение", - сообщила аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова, слова которой приводятся в сообщении.

У платных VPN-сервисов с политикой конфиденциальности дела обстоят лучше, но и они могут подвергнуться кибератакам.