Онлайн удобнее: «ТНС энерго Карелия» информирует о возможностях взаимодействия

У вас есть вопрос к «ТНС энерго Карелия»: по начислениям, договору, данным лицевого счета? Для получения ответа необязательно тратить время на поход в офис.

Если пользуетесь соцсетями — подпишитесь на наши новости, будете узнавать все из первых рук. Можно написать личное сообщение — только укажите номер лицевого счета (Вы должны быть собственником или зарегистрированным по данному адресу). Мы стараемся отвечать оперативно, а если требуется развернутый ответ — зарегистрируем обращение и направим профильному сотруднику.

Изучаете каждый счет досконально? Пройдите несложную регистрацию в личном кабинете. Сможете анализировать архив квитанций, сверять информацию по счету и, кстати, прикрепить к нему до 10 лицевых счетов: по даче, гаражу, объектам пожилых родственников.

Не расстаетесь со смартфоном? Вам подойдет мобильное приложение — личный кабинет, только в кармане. Всегда рядом, всегда под рукой. Приложение напомнит вам, что пришло время передать показания — для максимальной точности расчетов.

Если направить обращение в личном кабинете или мобильном приложении, и сам запрос и ответ компании будут храниться в архиве — удобно!

Хлопотно? Задайте вопрос на главной странице. Руководствуйтесь подсказками и не забудьте прикрепить нужные файлы — фото документов, например.

Обратите внимание: Законодательно для обеспечения защиты данных и бесперебойной доставки уведомлений рекомендуется использовать электронную почту в российских доменных зонах –.ru,.su или.рф.

Проведите время с близкими, а вопросы можно задать онлайн!

