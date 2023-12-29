«Оно того стоило!», — известный фотограф поделился пейзажами карельской зимы

По словам Игоря Подгорного, начало января в республике выдалось очень холодным и красивым.

Фотограф Игорь Подгорный запечатлел Карелию в зимних пейзажах.

Кадры он опубликовал в личном профиле.

«Начало января в Карелии выдалось очень холодным и очень красивым. Снимать было не всегда комфортно, но оно того стоило!», — прокомментировал автор работ.